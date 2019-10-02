Toyota Yaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 12,255 тыс. км
Цена: 195,574 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: fatima
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Датчик света
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Toyota Yaris
2016 model
Silver color
Automatic gearbox selection
Car with low mileage and every function in a perfect condition.
My contact below if you are interested to buy.
hanafatima914@gmail.com
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