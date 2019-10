Toyota Yaris Дата публикации: 2.10.19 Просмотров объявления: 4552

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 12,255 тыс. км Цена: 195,574 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: fatima Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание



Toyota Yaris

2016 model

Silver color

Automatic gearbox selection

Car with low mileage and every function in a perfect condition.

My contact below if you are interested to buy.

hanafatima914@gmail.com