Toyota Yaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 358 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Аркадий
Описание
За время эксплуатации только положительные впечатления: левый руль, коробка автомат, пробки – красота, разворот самая сильная сторона "мафынки", расход бензина как у малолитражки, хотя мотор 1.5 мощности двигателя хватает даже с 4-мя взрослыми в салоне + налог копейки.
Единственный минус, что она не 4 w.d, из-за этого и приходится расставаться, брали ее для города, сейчас приоритеты поменялись. Что касается технической части, достаточно надежная, главное, вовремя менять расходники, кстати, они не дорогие. Обмены рассрочки и прочее не предлагать. Всем удачи.
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