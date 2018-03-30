Toyota Yaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 358 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Аркадий

Телефон:

Описание

За время эксплуатации только положительные впечатления: левый руль, коробка автомат, пробки – красота, разворот самая сильная сторона "мафынки", расход бензина как у малолитражки, хотя мотор 1.5 мощности двигателя хватает даже с 4-мя взрослыми в салоне + налог копейки.
Единственный минус, что она не 4 w.d, из-за этого и приходится расставаться, брали ее для города, сейчас приоритеты поменялись. Что касается технической части, достаточно надежная, главное, вовремя менять расходники, кстати, они не дорогие. Обмены рассрочки и прочее не предлагать. Всем удачи.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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