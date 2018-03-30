Toyota Yaris Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 139 тыс. км Цена: 358 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Аркадий Телефон:

Описание

За время эксплуатации только положительные впечатления: левый руль, коробка автомат, пробки – красота, разворот самая сильная сторона "мафынки", расход бензина как у малолитражки, хотя мотор 1.5 мощности двигателя хватает даже с 4-мя взрослыми в салоне + налог копейки.

Единственный минус, что она не 4 w.d, из-за этого и приходится расставаться, брали ее для города, сейчас приоритеты поменялись. Что касается технической части, достаточно надежная, главное, вовремя менять расходники, кстати, они не дорогие. Обмены рассрочки и прочее не предлагать. Всем удачи.