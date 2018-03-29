Машина в хорошем состоянии, двигатель цепь, сигнализация, литые диски, защита двигателя, центральный замок. Хозяин, реальному покупателю, торг.

Имя: Иван

Цена: 370 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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