Toyota Yaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Иван
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, двигатель цепь, сигнализация, литые диски, защита двигателя, центральный замок. Хозяин, реальному покупателю, торг.
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