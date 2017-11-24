Toyota Yaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 196,823 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам отличный городской автомобиль. Настоящий породистый зверюга, 69 л. с. Сверх экономичный, надежный и не прихотливый. Нет проблем с парковкой, очень удобный размер авто. За всем следили во время, состояние отличное, сел и поехал. Родной пробег. Удобный эргономичный салон-трансформер, задние сидения складываются в ровный пол, а так же регулируются по наклону и горизонтали. Салон очень удобный и не маленький, не курили, не пили, не сношались! Очень много всяких бардачков и полочек. Две подушки безопасности, ошибок нет никаких. Кондиционер работает отлично, печка тоже не отстает. Есть гидроусилитель руля, электро зеркала, абс, обогрев заднего стекла. Штатная магнитола играет нормально. Страховка еще 2,5 месяца. Номера в подарок. Сегодня цена 245.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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