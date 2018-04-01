Toyota Wish

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 17,2 тыс. км

Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Очень просторный и функциональный салон, 7 мест. Кнопка старт/стоп, ECO режим, подогрев стекла и зеркал, климат контроль, кнопка эра- глонас. SD, CD, MP3, FM, DVD, Bluetooth, камера заднего вида. Доставлен автовозом из г. Владивосток.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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