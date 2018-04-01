Toyota Wish
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 17,2 тыс. км
Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Очень просторный и функциональный салон, 7 мест. Кнопка старт/стоп, ECO режим, подогрев стекла и зеркал, климат контроль, кнопка эра- глонас. SD, CD, MP3, FM, DVD, Bluetooth, камера заднего вида. Доставлен автовозом из г. Владивосток.
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