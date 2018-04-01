Toyota Wish Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 17,2 тыс. км Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Очень просторный и функциональный салон, 7 мест. Кнопка старт/стоп, ECO режим, подогрев стекла и зеркал, климат контроль, кнопка эра- глонас. SD, CD, MP3, FM, DVD, Bluetooth, камера заднего вида. Доставлен автовозом из г. Владивосток.