Toyota Will VS Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 150 тыс. км Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Розовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кирилл Телефон:

Описание

Продам карету для золушки. Уникальный в своём роде автомобиль! Экономичная машина , расход топлива 6-7 литров по городу. Установлена сигнализация с аз. Проста в обслуживании, транспортный налог 520 руб. Маневренный, внутри просторный, высокая посадка. Жидкости меняли вовремя, В отличном техническом и эстетическом состояний, очень интересный дизайн. В автомобиле есть всё-для комфортного передвижения. Своевременное обслуживание-автомобиль покупали у родственников-по рукам не ходил (последние 5 лет в одних руках), в салоне не когда не курили, кузов без сколов и ржи, салон не затертый и не царапаный, Мотор (2nz-цепной) в идеале, масло не расходует, не дымит, чистый и работает ровно, коробка простой автомат-не пинается и не буксует, по ходовой не чего не гремит, не стучит и не скрипит, машина теплая зимой и легко заводится в морозы, летом не жарко-кондиционер заправлен. +Колеса-зима, новые. Двигатель коробка ходовка как уPlatz, витц, Funcargo, Corolla одинаковые. Все запчасти дешевые в любом магазине. Надежная и неприхотливая машина-Тойота она и в Африке Тойота, любые проверки за ваш счет. Зимние колёса в комплекте с машиной. Осмотр в Краснодаре район аэропорта. Обмена нет.