Toyota Will VS

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Розовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Кирилл

Телефон:

Описание

Продам карету для золушки. Уникальный в своём роде автомобиль! Экономичная машина , расход топлива 6-7 литров по городу. Установлена сигнализация с аз. Проста в обслуживании, транспортный налог 520 руб. Маневренный, внутри просторный, высокая посадка. Жидкости меняли вовремя, В отличном техническом и эстетическом состояний, очень интересный дизайн. В автомобиле есть всё-для комфортного передвижения. Своевременное обслуживание-автомобиль покупали у родственников-по рукам не ходил (последние 5 лет в одних руках), в салоне не когда не курили, кузов без сколов и ржи, салон не затертый и не царапаный, Мотор (2nz-цепной) в идеале, масло не расходует, не дымит, чистый и работает ровно, коробка простой автомат-не пинается и не буксует, по ходовой не чего не гремит, не стучит и не скрипит, машина теплая зимой и легко заводится в морозы, летом не жарко-кондиционер заправлен. +Колеса-зима, новые. Двигатель коробка ходовка как уPlatz, витц, Funcargo, Corolla одинаковые. Все запчасти дешевые в любом магазине. Надежная и неприхотливая машина-Тойота она и в Африке Тойота, любые проверки за ваш счет. Зимние колёса в комплекте с машиной. Осмотр в Краснодаре район аэропорта. Обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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