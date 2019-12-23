Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 64,5 тыс. км

Цена: 367 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю экономичный автомобиль. Куплен на аукционе в Японии в 2014 году. Техническое состояние отличное. В ДТП не участвовал. Есть недочеты по кузову. На заднем бампере , слева, царапины, на пороге, слева, царапины. Получены на парковках. Продается в связи с покупкой нового авто. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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