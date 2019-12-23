Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 64,5 тыс. км
Цена: 367 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Отделка салона: ткань
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю экономичный автомобиль. Куплен на аукционе в Японии в 2014 году. Техническое состояние отличное. В ДТП не участвовал. Есть недочеты по кузову. На заднем бампере , слева, царапины, на пороге, слева, царапины. Получены на парковках. Продается в связи с покупкой нового авто. Реальному покупателю торг.
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