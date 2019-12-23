Toyota Vitz Дата публикации: 23.12.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 64,5 тыс. км Цена: 367 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю экономичный автомобиль. Куплен на аукционе в Японии в 2014 году. Техническое состояние отличное. В ДТП не участвовал. Есть недочеты по кузову. На заднем бампере , слева, царапины, на пороге, слева, царапины. Получены на парковках. Продается в связи с покупкой нового авто. Реальному покупателю торг.