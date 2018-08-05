Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 194 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край

Имя: Владислав Сергеевич

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам свою надёжную японскую машину.
С Двигателем объёмом 1.0 литров и автоматической коробкой. Работает всё без нареканий.
Кондиционер работает, стеклоподъемники электрические все, сигнализация, аккумулятор новый, резина новая, общее состояние хорошее.
Вложений не требует, сел и поехал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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