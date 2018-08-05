Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 194 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Владислав Сергеевич
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам свою надёжную японскую машину.
С Двигателем объёмом 1.0 литров и автоматической коробкой. Работает всё без нареканий.
Кондиционер работает, стеклоподъемники электрические все, сигнализация, аккумулятор новый, резина новая, общее состояние хорошее.
Вложений не требует, сел и поехал.
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