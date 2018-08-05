Toyota Vitz Дата публикации: 26.08.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 205 тыс. км Цена: 194 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Владислав Сергеевич Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам свою надёжную японскую машину.

С Двигателем объёмом 1.0 литров и автоматической коробкой. Работает всё без нареканий.

Кондиционер работает, стеклоподъемники электрические все, сигнализация, аккумулятор новый, резина новая, общее состояние хорошее.

Вложений не требует, сел и поехал.