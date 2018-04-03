Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бордовый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Виталий
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
не большой торг
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