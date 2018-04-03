Toyota Vitz

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бордовый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

не большой торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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