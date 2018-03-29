Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 188 тыс. км

Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Хороший семейный автомобиль в отличном состоянии. В нашей семье с 2006 года (12 лет). Оригинальный ПТС.
За эти годы машина не доставляла никаких проблем. Всё это результат своевременного обслуживания и бережной эксплуатации. Гаражное хранение. В обслуживании проста, запчасти недорогие и всегда в наличии. Двигатель 3S - очень надёжный, работает отлично, масло не употребляет. АКПП и подвеска также в отличном состоянии и вложений не требуют. По электрике всё работает без нареканий, в том числе кондиционер. Сигнализация с а/з и о/с. Салончик чистенький, непрокуренный, очень ухоженный. Огромный, вместительный багажник.
По кузову присутствуют жизненные, возрастные коцки. В серьёзных ДТП никогда не участвовала, вся безопасность целая, все стёкла родные. Гнили и ржавчины нет.
В целом надёжный, качественный, японский автомобиль, не требующий никаких вложений. Прослужит ещё очень долго.
От машины не избавляюсь. Продажа в связи с решением жилищного вопроса. Разумный торг только у капота. Готов на любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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