Toyota Vitz Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 188 тыс. км Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Хороший семейный автомобиль в отличном состоянии. В нашей семье с 2006 года (12 лет). Оригинальный ПТС.

За эти годы машина не доставляла никаких проблем. Всё это результат своевременного обслуживания и бережной эксплуатации. Гаражное хранение. В обслуживании проста, запчасти недорогие и всегда в наличии. Двигатель 3S - очень надёжный, работает отлично, масло не употребляет. АКПП и подвеска также в отличном состоянии и вложений не требуют. По электрике всё работает без нареканий, в том числе кондиционер. Сигнализация с а/з и о/с. Салончик чистенький, непрокуренный, очень ухоженный. Огромный, вместительный багажник.

По кузову присутствуют жизненные, возрастные коцки. В серьёзных ДТП никогда не участвовала, вся безопасность целая, все стёкла родные. Гнили и ржавчины нет.

В целом надёжный, качественный, японский автомобиль, не требующий никаких вложений. Прослужит ещё очень долго.

От машины не избавляюсь. Продажа в связи с решением жилищного вопроса. Разумный торг только у капота. Готов на любые проверки.