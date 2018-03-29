Toyota Vitz Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 201 тыс. км Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Двигатель масло не ест. Автомат без рывков переключает плавно. Кондиционер заправлен, охлаждает как положено. Много чего заменено. Авто без проблем, качество Тойоты.