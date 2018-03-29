Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 201 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Двигатель масло не ест. Автомат без рывков переключает плавно. Кондиционер заправлен, охлаждает как положено. Много чего заменено. Авто без проблем, качество Тойоты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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