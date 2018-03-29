Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 201 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продаю авто в хорошем состоянии. Двигатель масло не ест. Автомат без рывков переключает плавно. Кондиционер заправлен, охлаждает как положено. Много чего заменено. Авто без проблем, качество Тойоты.
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