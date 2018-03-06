Toyota Vitz Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 203 тыс. км Цена: 148 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продается шустрый малыш "Витц", не битый, не ржавый, родной ПТС(Новороссийская таможня). Двигатель сухой, работает тихо, масло не ест, коробка переключается мягко, без тычков, салон чистый, ничего не гремит, не стучит, есть сигнализация, кондиционер работает. Покупала для себя, но для большой семьи оказался маловат, возможен обмен на 4 двери иномарку такой же ценовой категории, машинка подойдет для начинающих девушек- водителей, т.к. легкий в управлении, юридически чист без штрафов и ограничений. Цена 178 тыс, небольшой торг возле капота.