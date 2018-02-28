Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 167 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Купе

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Отличное состояние. Все работает как часы. Торг символический.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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