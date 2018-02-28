Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 167 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Купе
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Отличное состояние. Все работает как часы. Торг символический.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter