Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Автоматическая коробка передач, полный электропакет, гидроусилитель руля, ABS, SRS, отличное состояние, вложений не требует, торг при осмотре

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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