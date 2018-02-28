Автоматическая коробка передач, полный электропакет, гидроусилитель руля, ABS, SRS, отличное состояние, вложений не требует, торг при осмотре

Имя: Максим

Цена: 280 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2001

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