Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
Автоматическая коробка передач, полный электропакет, гидроусилитель руля, ABS, SRS, отличное состояние, вложений не требует, торг при осмотре
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