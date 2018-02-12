Toyota Vitz Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 144 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, вложений никаких не требует. Торг при осмотре.