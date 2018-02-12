Toyota Vitz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, вложений никаких не требует. Торг при осмотре.
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