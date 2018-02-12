Toyota Vitz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, вложений никаких не требует. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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