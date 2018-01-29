Toyota Vitz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 179 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Верный друг для начинающего водителя готов найти нового хозяина: машина в нашей семье 5 лет, относились заботливо, все меняли вовремя, все исправно работает. По кузову есть недочеты, но нет активной ржавчины, не гнилая, только небольшие вмятины и царапины. Сидения в новых чехлах, в машине не курили, эксплуатировали только в Краснодаре. Имеется комплект зимней резины. Те кто смотрят эти машины, знают о их надежности, практичности и экономности (после расхода в 5-6 литров любая другая машина кажется прожорливой). С документами проблем нет, 4 хозяина, в ДТП не была. Торг возможен только у капота, перекупщики не беспокойте. Все вопросы по телефону, а еще лучше - у машины)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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