Toyota Vitz Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 120 тыс. км Цена: 179 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Верный друг для начинающего водителя готов найти нового хозяина: машина в нашей семье 5 лет, относились заботливо, все меняли вовремя, все исправно работает. По кузову есть недочеты, но нет активной ржавчины, не гнилая, только небольшие вмятины и царапины. Сидения в новых чехлах, в машине не курили, эксплуатировали только в Краснодаре. Имеется комплект зимней резины. Те кто смотрят эти машины, знают о их надежности, практичности и экономности (после расхода в 5-6 литров любая другая машина кажется прожорливой). С документами проблем нет, 4 хозяина, в ДТП не была. Торг возможен только у капота, перекупщики не беспокойте. Все вопросы по телефону, а еще лучше - у машины)