Toyota Vitz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 179 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Верный друг для начинающего водителя готов найти нового хозяина: машина в нашей семье 5 лет, относились заботливо, все меняли вовремя, все исправно работает. По кузову есть недочеты, но нет активной ржавчины, не гнилая, только небольшие вмятины и царапины. Сидения в новых чехлах, в машине не курили, эксплуатировали только в Краснодаре. Имеется комплект зимней резины. Те кто смотрят эти машины, знают о их надежности, практичности и экономности (после расхода в 5-6 литров любая другая машина кажется прожорливой). С документами проблем нет, 4 хозяина, в ДТП не была. Торг возможен только у капота, перекупщики не беспокойте. Все вопросы по телефону, а еще лучше - у машины)
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