Toyota Vista Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 280 тыс. км Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, обслужена полностью. Имеются подробные записи за последние 7 лет всего что делалось с машиной.

Двигатель бодрый, масло не есть (были заменены: кольца,сальники клапанов, все прокладки, новые иридиевые свечи,комплект ГРМ оригинал,приводные ремни), акпп на отлично (недавняя полная замена масла в акпп с заменой фильтра и прокладки поддона) .

По ходовой части: стоят новые передние амортизаторы Kayaba + пружины OBK, новые задние амортизаторы Tokico + пружины OBK, новые оригинальные саленблоки задней балки, новые передние шаровые опоры и стойки стабилизатора со втулками.Были заменены передние и задние тормозные диски + колодки.

Удобный комфортный салон. Большой багажник.

Вся электрика в полном порядке.

Большой экран - бортовой компьютер, магнитола штатная но к ней подключено медиаустройство YATOUR c возможностью прослушивания музыки через USB,AUX,карту памяти. Установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском.

Видеорегистратор и радардетектор в подарок. Реальному покупателю разумный торг.

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