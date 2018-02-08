Toyota Vista
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в очень хорошем состоянии, обслужена полностью. Имеются подробные записи за последние 7 лет всего что делалось с машиной.
Двигатель бодрый, масло не есть (были заменены: кольца,сальники клапанов, все прокладки, новые иридиевые свечи,комплект ГРМ оригинал,приводные ремни), акпп на отлично (недавняя полная замена масла в акпп с заменой фильтра и прокладки поддона) .
По ходовой части: стоят новые передние амортизаторы Kayaba + пружины OBK, новые задние амортизаторы Tokico + пружины OBK, новые оригинальные саленблоки задней балки, новые передние шаровые опоры и стойки стабилизатора со втулками.Были заменены передние и задние тормозные диски + колодки.
Удобный комфортный салон. Большой багажник.
Вся электрика в полном порядке.
Большой экран - бортовой компьютер, магнитола штатная но к ней подключено медиаустройство YATOUR c возможностью прослушивания музыки через USB,AUX,карту памяти. Установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском.
Видеорегистратор и радардетектор в подарок. Реальному покупателю разумный торг.
Если есть ещё вопросы - звоните, пишите WatsApp.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.