Toyota Vista

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, обслужена полностью. Имеются подробные записи за последние 7 лет всего что делалось с машиной.
Двигатель бодрый, масло не есть (были заменены: кольца,сальники клапанов, все прокладки, новые иридиевые свечи,комплект ГРМ оригинал,приводные ремни), акпп на отлично (недавняя полная замена масла в акпп с заменой фильтра и прокладки поддона) .
По ходовой части: стоят новые передние амортизаторы Kayaba + пружины OBK, новые задние амортизаторы Tokico + пружины OBK, новые оригинальные саленблоки задней балки, новые передние шаровые опоры и стойки стабилизатора со втулками.Были заменены передние и задние тормозные диски + колодки.
Удобный комфортный салон. Большой багажник.
Вся электрика в полном порядке.
Большой экран - бортовой компьютер, магнитола штатная но к ней подключено медиаустройство YATOUR c возможностью прослушивания музыки через USB,AUX,карту памяти. Установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском.
Видеорегистратор и радардетектор в подарок. Реальному покупателю разумный торг.
Если есть ещё вопросы - звоните, пишите WatsApp.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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