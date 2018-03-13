Toyota Vios
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Владею машиной с 2012 года от автомобиля не избавляюсь, очень надежный и экономичный автомобиль, ПЭП, чёрная кожа, задний парктроник, фронтальные подушки безопасности,регулировка руля, электрозеркала, обогрев заднего стекла, чистый ухоженный салон, 2 комплекта резины. В январе поменял правую гранату, рулевые тяги с наконечниками, остальное по ходовой отлично. Авто без проблем и надолго.
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