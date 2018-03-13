Toyota Vios

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Владею машиной с 2012 года от автомобиля не избавляюсь, очень надежный и экономичный автомобиль, ПЭП, чёрная кожа, задний парктроник, фронтальные подушки безопасности,регулировка руля, электрозеркала, обогрев заднего стекла, чистый ухоженный салон, 2 комплекта резины. В январе поменял правую гранату, рулевые тяги с наконечниками, остальное по ходовой отлично. Авто без проблем и надолго.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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