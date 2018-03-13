Toyota Vios Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 150 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Владею машиной с 2012 года от автомобиля не избавляюсь, очень надежный и экономичный автомобиль, ПЭП, чёрная кожа, задний парктроник, фронтальные подушки безопасности,регулировка руля, электрозеркала, обогрев заднего стекла, чистый ухоженный салон, 2 комплекта резины. В январе поменял правую гранату, рулевые тяги с наконечниками, остальное по ходовой отлично. Авто без проблем и надолго.