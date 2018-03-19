Toyota Verso Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 107 тыс. км Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю свою лошадку, в сочетании с 1,6 мотором и механикой, надежную, как автомат Калашникова! Абсолютно не требует вложений, сел и поехал, хоть на Камчатку! Не крашено ни одного элемента, даже бампера в родной краске. Любые проверки только приветствуются! Все работает, кондиционер заправлен, 3 ключа. ПТС оригинал. Торг. Собственник!