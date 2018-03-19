Toyota Verso

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю свою лошадку, в сочетании с 1,6 мотором и механикой, надежную, как автомат Калашникова! Абсолютно не требует вложений, сел и поехал, хоть на Камчатку! Не крашено ни одного элемента, даже бампера в родной краске. Любые проверки только приветствуются! Все работает, кондиционер заправлен, 3 ключа. ПТС оригинал. Торг. Собственник!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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