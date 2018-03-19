Toyota Verso
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продаю свою лошадку, в сочетании с 1,6 мотором и механикой, надежную, как автомат Калашникова! Абсолютно не требует вложений, сел и поехал, хоть на Камчатку! Не крашено ни одного элемента, даже бампера в родной краске. Любые проверки только приветствуются! Все работает, кондиционер заправлен, 3 ключа. ПТС оригинал. Торг. Собственник!
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