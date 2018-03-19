Toyota Verso Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 117 тыс. км Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Идеальный семейный авто. 7 мест максимальная комплектация. Круиз-контроль,климат раздельный, подрулевые лепестки и спорт режим,камера заднего вида. Доступ в салон без ключа, сигнализация с автозапуском. Ксенон, туманки, парктроники перед зад, датчики всего на свете, рейлинги, столики, шторки, тонировка.Комплект летней резины на литых дисках R-17. Багажник на крышу. Полная история автомобиля. Своевременное обслуживание и т. д. Перекупам не беспокоить!