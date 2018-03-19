Toyota Verso

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Идеальный семейный авто. 7 мест максимальная комплектация. Круиз-контроль,климат раздельный, подрулевые лепестки и спорт режим,камера заднего вида. Доступ в салон без ключа, сигнализация с автозапуском. Ксенон, туманки, парктроники перед зад, датчики всего на свете, рейлинги, столики, шторки, тонировка.Комплект летней резины на литых дисках R-17. Багажник на крышу. Полная история автомобиля. Своевременное обслуживание и т. д. Перекупам не беспокоить!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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