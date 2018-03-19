Toyota Verso
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Идеальный семейный авто. 7 мест максимальная комплектация. Круиз-контроль,климат раздельный, подрулевые лепестки и спорт режим,камера заднего вида. Доступ в салон без ключа, сигнализация с автозапуском. Ксенон, туманки, парктроники перед зад, датчики всего на свете, рейлинги, столики, шторки, тонировка.Комплект летней резины на литых дисках R-17. Багажник на крышу. Полная история автомобиля. Своевременное обслуживание и т. д. Перекупам не беспокоить!
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