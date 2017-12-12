Toyota Verso
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в прекрасном состоянии, обслуживался у официального дилера, один хозяин
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