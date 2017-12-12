Toyota Verso Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 70 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии, обслуживался у официального дилера, один хозяин