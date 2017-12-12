Toyota Verso

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии, обслуживался у официального дилера, один хозяин

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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