Toyota Verso

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 736 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим Викторович

Телефон:

Описание

Отличный минивэн. Семь мест. Комплектация Prestige. Кнопка запуска, монитор, камера заднего вида, ксенон, литые диски. Ни одна деталь не перекрашивалась (гарантия). Приобретена в 12 году в Ключ-Авто, обслуживалась у официалов.Красивый номер в подарок к Новому году.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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