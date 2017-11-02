Toyota Verso Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 87 тыс. км Цена: 736 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Викторович Телефон:

Описание

Отличный минивэн. Семь мест. Комплектация Prestige. Кнопка запуска, монитор, камера заднего вида, ксенон, литые диски. Ни одна деталь не перекрашивалась (гарантия). Приобретена в 12 году в Ключ-Авто, обслуживалась у официалов.Красивый номер в подарок к Новому году.