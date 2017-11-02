Toyota Verso
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 736 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим Викторович
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Описание
Отличный минивэн. Семь мест. Комплектация Prestige. Кнопка запуска, монитор, камера заднего вида, ксенон, литые диски. Ни одна деталь не перекрашивалась (гарантия). Приобретена в 12 году в Ключ-Авто, обслуживалась у официалов.Красивый номер в подарок к Новому году.
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