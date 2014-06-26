Toyota Venza Дата публикации: 26.05.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 86 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Оливковый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: cемен Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

цвет оливковый, салон темный, багажник 900 литров, коврики салона для лета и зимы, зимняя резина на дисках, сигнализация "цезарь сателит", тревожная кнопка, большой семейный автомобиль, поцарапана кое где на бамперах, НЕ ОБМЕН, все ТО у дилера, тех состояние идеальное