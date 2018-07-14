Toyota Town Ace Noah Дата публикации: 14.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 318 тыс. км Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам микроавтобус на 7 мест в отличном состоянии, не требующий вложений. Полное ТО: масла и жидкости- синтетика Liqui Moly, новая ходовая на оригинальных и качественных комплектующих, заменены ремень ГРМ с роликами, высоковольтные провода, установлены контрактные карданы, новые подвесной подшипник, всесезонная резина Bridgestone, АКБ Япония. Обслужены стартер и генератор, стоит новый японский бензонасос. Проблемы по возрасту отсутствуют, все исправно. Автобус идеален для семьи и путешествий, отличная обзорность, высокая проходимость (дорожный просвет 32см), которую уже не найти на новых моделях. Достаточно грузоподъемен и очень вместителен. Кузов целый, не битый, косметика по возрасту. Две печки и рабочий кондиционер, фаркоп, литье на 15, сигнализация, ABS, две подушки безопасности. Родной двигатель 3SFE чувствует себя отлично, очень резвый, заводится при -30, один из самых распространенных и надежных японских двигателей, расход по трассе 10л на 100км, "родной" бензин 92, масло не ест. В целом модель фантастически надежна, удачна и неприхотлива в эксплуатации.