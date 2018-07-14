Toyota Town Ace Noah

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 318 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам микроавтобус на 7 мест в отличном состоянии, не требующий вложений. Полное ТО: масла и жидкости- синтетика Liqui Moly, новая ходовая на оригинальных и качественных комплектующих, заменены ремень ГРМ с роликами, высоковольтные провода, установлены контрактные карданы, новые подвесной подшипник, всесезонная резина Bridgestone, АКБ Япония. Обслужены стартер и генератор, стоит новый японский бензонасос. Проблемы по возрасту отсутствуют, все исправно. Автобус идеален для семьи и путешествий, отличная обзорность, высокая проходимость (дорожный просвет 32см), которую уже не найти на новых моделях. Достаточно грузоподъемен и очень вместителен. Кузов целый, не битый, косметика по возрасту. Две печки и рабочий кондиционер, фаркоп, литье на 15, сигнализация, ABS, две подушки безопасности. Родной двигатель 3SFE чувствует себя отлично, очень резвый, заводится при -30, один из самых распространенных и надежных японских двигателей, расход по трассе 10л на 100км, "родной" бензин 92, масло не ест. В целом модель фантастически надежна, удачна и неприхотлива в эксплуатации.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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