Toyota Town Ace Noah
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 318 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам микроавтобус на 7 мест в отличном состоянии, не требующий вложений. Полное ТО: масла и жидкости- синтетика Liqui Moly, новая ходовая на оригинальных и качественных комплектующих, заменены ремень ГРМ с роликами, высоковольтные провода, установлены контрактные карданы, новые подвесной подшипник, всесезонная резина Bridgestone, АКБ Япония. Обслужены стартер и генератор, стоит новый японский бензонасос. Проблемы по возрасту отсутствуют, все исправно. Автобус идеален для семьи и путешествий, отличная обзорность, высокая проходимость (дорожный просвет 32см), которую уже не найти на новых моделях. Достаточно грузоподъемен и очень вместителен. Кузов целый, не битый, косметика по возрасту. Две печки и рабочий кондиционер, фаркоп, литье на 15, сигнализация, ABS, две подушки безопасности. Родной двигатель 3SFE чувствует себя отлично, очень резвый, заводится при -30, один из самых распространенных и надежных японских двигателей, расход по трассе 10л на 100км, "родной" бензин 92, масло не ест. В целом модель фантастически надежна, удачна и неприхотлива в эксплуатации.
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