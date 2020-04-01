Toyota Town Ace
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 217 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
КОНДЮК НЕ РАБОТАЕТ . Машина в очень хорошем состоянии . Расходники заменены . С документами все в порядке , продажа только с переоформлением . Проведена большая работа по доработке охлаждающей системы . Рассказывать не буду , кому интересно , расскажу по телефону . Из недостатков : оборвался один тросик ручника и немного сопливит из- под клапанной крышки ( если будет время , то постараюсь это доделать ) . Цена не дешевая , но много уступать не буду . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле , с вашей доплатой , С МОЕЙ ДОПЛАТОЙ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ , доплачивать нечем . Можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .
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