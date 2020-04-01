Toyota Town Ace

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 217 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

КОНДЮК НЕ РАБОТАЕТ . Машина в очень хорошем состоянии . Расходники заменены . С документами все в порядке , продажа только с переоформлением . Проведена большая работа по доработке охлаждающей системы . Рассказывать не буду , кому интересно , расскажу по телефону . Из недостатков : оборвался один тросик ручника и немного сопливит из- под клапанной крышки ( если будет время , то постараюсь это доделать ) . Цена не дешевая , но много уступать не буду . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле , с вашей доплатой , С МОЕЙ ДОПЛАТОЙ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ , доплачивать нечем . Можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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