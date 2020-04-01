Toyota Town Ace Дата публикации: 1.04.20 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 217 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Синий Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

КОНДЮК НЕ РАБОТАЕТ . Машина в очень хорошем состоянии . Расходники заменены . С документами все в порядке , продажа только с переоформлением . Проведена большая работа по доработке охлаждающей системы . Рассказывать не буду , кому интересно , расскажу по телефону . Из недостатков : оборвался один тросик ручника и немного сопливит из- под клапанной крышки ( если будет время , то постараюсь это доделать ) . Цена не дешевая , но много уступать не буду . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле , с вашей доплатой , С МОЕЙ ДОПЛАТОЙ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ , доплачивать нечем . Можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .