Toyota Town Ace Дата публикации: 24.01.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 216 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Синяя полночь Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина технически в очень хорошем состоянии , заводится в любую погоду с пол оборота . Не дымит , не коптит , выхлоп чистый . Полный привод - работает , каких то шумов и не понятных звуков не наблюдается . Салон приятный и целый , задние сиденья просто были сняты , там была небольшая самодельная полка . Диски и резина Нивовская ( R16) ( через проставки ) , смотрится достойно , да и клиренс повыше . Номер на раме в идеальном состоянии . Масло менять через 5 000 км , еще можно покататься . Недостатки : царапины и вмятинки по кузову ( не сильно ) , на арках и карнизах есть жучки ( в пределах разумного ) , нет решетки на капоте ( между фарами ) , нет компрессора кондюка , кстати печка работает прекрасно . Два ключа , камера заднего вида , недорогая музыка . Торг есть . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле ( с Вашей доплатой ) , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ) , предложения по обмену присылайте на сайт .