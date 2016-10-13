Toyota Town Ace

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 330 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Охранная система

Центральный замок

Описание

Тойота Дюна, рэф, нулевик, 8 кубов, 1000 кг, готов к эксплуатации, срочно, торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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