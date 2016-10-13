Тойота Дюна, рэф, нулевик, 8 кубов, 1000 кг, готов к эксплуатации, срочно, торг

Имя: Виктор

Цена: 720 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2006

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.