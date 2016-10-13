Toyota Town Ace
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 330 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Охранная система
Центральный замок
Описание
Тойота Дюна, рэф, нулевик, 8 кубов, 1000 кг, готов к эксплуатации, срочно, торг
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.