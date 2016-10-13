Toyota Town Ace

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 270 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Хозяин. Автомобиль в нормальном состоянии, езжу каждый день. Очень вёрткая и экономичная. Сиденье складывается, помещается 2 куба груза под крышу. Недостатки: похрустывает передача с 4й на 3, есть небольшая утечка масла(предположительно из под головки) подливаю иногда, сам движок масло не ест, делался в Анапе в хорошей мастерской. Заводится чётко, работает ровно, не коптит. По ходовке нужно поменять стойки стабилизатора и заднюю крестовину ( на это сброшу, некогда заниматься ). А в общем не прихотливое транспортное средство. Торг. Обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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