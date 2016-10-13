Toyota Town Ace
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Валерий
Описание
Хозяин. Автомобиль в нормальном состоянии, езжу каждый день. Очень вёрткая и экономичная. Сиденье складывается, помещается 2 куба груза под крышу. Недостатки: похрустывает передача с 4й на 3, есть небольшая утечка масла(предположительно из под головки) подливаю иногда, сам движок масло не ест, делался в Анапе в хорошей мастерской. Заводится чётко, работает ровно, не коптит. По ходовке нужно поменять стойки стабилизатора и заднюю крестовину ( на это сброшу, некогда заниматься ). А в общем не прихотливое транспортное средство. Торг. Обмена нет.
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