Toyota Town Ace Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 270 тыс. км Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Хозяин. Автомобиль в нормальном состоянии, езжу каждый день. Очень вёрткая и экономичная. Сиденье складывается, помещается 2 куба груза под крышу. Недостатки: похрустывает передача с 4й на 3, есть небольшая утечка масла(предположительно из под головки) подливаю иногда, сам движок масло не ест, делался в Анапе в хорошей мастерской. Заводится чётко, работает ровно, не коптит. По ходовке нужно поменять стойки стабилизатора и заднюю крестовину ( на это сброшу, некогда заниматься ). А в общем не прихотливое транспортное средство. Торг. Обмена нет.