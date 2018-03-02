Toyota Succeed

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 227 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина просто огонь, за четыре года ни разу не подвёл. По кузову жизненная мелочь.Состояние на четвёрочку. Последнее что заменил: ступичные подшипники, стойки, колодки, по кругу сайленблоки и втулки. Магнитола с ТВ, MP3, DVD, навигатор, сабвуфер. Салон чистый, в машине не курили, сиденья как новые( всё время с чехлами). Стал маловат. Родился третий ребёнок, купил минивэн, теперь нужны финансы. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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