Toyota Succeed Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 227 тыс. км Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина просто огонь, за четыре года ни разу не подвёл. По кузову жизненная мелочь.Состояние на четвёрочку. Последнее что заменил: ступичные подшипники, стойки, колодки, по кругу сайленблоки и втулки. Магнитола с ТВ, MP3, DVD, навигатор, сабвуфер. Салон чистый, в машине не курили, сиденья как новые( всё время с чехлами). Стал маловат. Родился третий ребёнок, купил минивэн, теперь нужны финансы. Торг уместен.