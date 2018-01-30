Toyota Sprinter Marino Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 30 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Sprinter Marino 4age в идеальнейшем состоянии. Контракт двигатель с пробегом 30к сам из Японии привёз. И так новая ходовая. Стойки каяба золотая серия. Пружины спорт. Торм диски. Колодки. Подшипники. Шланги тормозные. Тросы стояночного тормоза. Новая рейка с 111 левина. Шаровые рулевые все сайленты новые. АКПП 246. Окрашена профессионально с полным разбором. Салон чистый целый. Новые фары, что большая редкость. Все работает! Климат в идеале. Новый выхлоп оригинал Тойота Аурис спорт.

Диски KNB Japan 16/8”. Новая резина 195/45. В автомобиль не требуется никаких вложений, при бережном использовании лет 5 минимум. Такой ценник на неделю. Потом ниже не будет никогда. За эту цену подарок судьбы.