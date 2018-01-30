Toyota Sprinter Marino
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Sprinter Marino 4age в идеальнейшем состоянии. Контракт двигатель с пробегом 30к сам из Японии привёз. И так новая ходовая. Стойки каяба золотая серия. Пружины спорт. Торм диски. Колодки. Подшипники. Шланги тормозные. Тросы стояночного тормоза. Новая рейка с 111 левина. Шаровые рулевые все сайленты новые. АКПП 246. Окрашена профессионально с полным разбором. Салон чистый целый. Новые фары, что большая редкость. Все работает! Климат в идеале. Новый выхлоп оригинал Тойота Аурис спорт.
Диски KNB Japan 16/8”. Новая резина 195/45. В автомобиль не требуется никаких вложений, при бережном использовании лет 5 минимум. Такой ценник на неделю. Потом ниже не будет никогда. За эту цену подарок судьбы.
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