Toyota Sprinter Marino

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Sprinter Marino 4age в идеальнейшем состоянии. Контракт двигатель с пробегом 30к сам из Японии привёз. И так новая ходовая. Стойки каяба золотая серия. Пружины спорт. Торм диски. Колодки. Подшипники. Шланги тормозные. Тросы стояночного тормоза. Новая рейка с 111 левина. Шаровые рулевые все сайленты новые. АКПП 246. Окрашена профессионально с полным разбором. Салон чистый целый. Новые фары, что большая редкость. Все работает! Климат в идеале. Новый выхлоп оригинал Тойота Аурис спорт.
Диски KNB Japan 16/8”. Новая резина 195/45. В автомобиль не требуется никаких вложений, при бережном использовании лет 5 минимум. Такой ценник на неделю. Потом ниже не будет никогда. За эту цену подарок судьбы.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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