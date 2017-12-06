Toyota Sprinter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 108 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Михаил
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Описание
Хорошая резина, музыка, сигнализация, центральный замок, надёжный японец
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