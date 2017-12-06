Toyota Sprinter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 108 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Хорошая резина, музыка, сигнализация, центральный замок, надёжный японец

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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