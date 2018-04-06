Toyota Sienta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю красавицу "Сиенту", отличный семейный автомобиль. 7 - мест. 06 сентября 2017 года растаможен, 2012 год - 12 месяц выпуска, таможня - Владивосток. Установлен ГЛОНАС. Родной пробег. Хорошая летняя резина. Электродверь - с ключа и с кнопки. Электродоводчики дверей. Фары - ксенон. Масла, фильтра поменяны. Двигатель, ходовка и все остальное в отличном состоянии, чистый салон, приятная обстановка. Автомобиль не требует никаких вложений! Торг имеется. Встал на меня на учет в Новороссийске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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