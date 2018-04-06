Toyota Sienta Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 88 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю красавицу "Сиенту", отличный семейный автомобиль. 7 - мест. 06 сентября 2017 года растаможен, 2012 год - 12 месяц выпуска, таможня - Владивосток. Установлен ГЛОНАС. Родной пробег. Хорошая летняя резина. Электродверь - с ключа и с кнопки. Электродоводчики дверей. Фары - ксенон. Масла, фильтра поменяны. Двигатель, ходовка и все остальное в отличном состоянии, чистый салон, приятная обстановка. Автомобиль не требует никаких вложений! Торг имеется. Встал на меня на учет в Новороссийске.