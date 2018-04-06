Toyota Sienta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Продаю красавицу "Сиенту", отличный семейный автомобиль. 7 - мест. 06 сентября 2017 года растаможен, 2012 год - 12 месяц выпуска, таможня - Владивосток. Установлен ГЛОНАС. Родной пробег. Хорошая летняя резина. Электродверь - с ключа и с кнопки. Электродоводчики дверей. Фары - ксенон. Масла, фильтра поменяны. Двигатель, ходовка и все остальное в отличном состоянии, чистый салон, приятная обстановка. Автомобиль не требует никаких вложений! Торг имеется. Встал на меня на учет в Новороссийске.
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