Toyota Regius
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличная машина. Стоит газ. Расход в деньгах по городу 2,7 руб/км. Салон велюровый чистый, ухоженный. Новая зимняя резина. Двигатель родной миллионщик! (Такие ставят на Крузаки). Ржавчины нет. Новая аудиосистема, телевизор. Любые проверки! Юридически чиста на 100%.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.