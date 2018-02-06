Toyota Regius

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличная машина. Стоит газ. Расход в деньгах по городу 2,7 руб/км. Салон велюровый чистый, ухоженный. Новая зимняя резина. Двигатель родной миллионщик! (Такие ставят на Крузаки). Ржавчины нет. Новая аудиосистема, телевизор. Любые проверки! Юридически чиста на 100%.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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