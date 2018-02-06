Toyota Regius Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 230 тыс. км Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличная машина. Стоит газ. Расход в деньгах по городу 2,7 руб/км. Салон велюровый чистый, ухоженный. Новая зимняя резина. Двигатель родной миллионщик! (Такие ставят на Крузаки). Ржавчины нет. Новая аудиосистема, телевизор. Любые проверки! Юридически чиста на 100%.