Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 106,5 тыс. км

Цена: 989 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2362 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

2.4 AT Long КПП- классический автомат, мультируль, Камера заднего вида/видео/Navi/USB/AUX, монитор, складывающиеся эл.зеркала, автозапуск, 2х зонный климат, ESP, EBD, DAC-система помощи при спуске, 10 подушек безопасности, салон ткань-не курящий, полочка/сетка в багажнике, R17 всесезонная- практически новая, 2 ключа, ПТС оригинальный, 3 владелец. Все т/о по регламенту, на сегодня без вложений, в отличном состоянии. JTMBD31V505277125

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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