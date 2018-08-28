Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 106,5 тыс. км
Цена: 989 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2362 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роза
Описание
2.4 AT Long КПП- классический автомат, мультируль, Камера заднего вида/видео/Navi/USB/AUX, монитор, складывающиеся эл.зеркала, автозапуск, 2х зонный климат, ESP, EBD, DAC-система помощи при спуске, 10 подушек безопасности, салон ткань-не курящий, полочка/сетка в багажнике, R17 всесезонная- практически новая, 2 ключа, ПТС оригинальный, 3 владелец. Все т/о по регламенту, на сегодня без вложений, в отличном состоянии. JTMBD31V505277125
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