Toyota RAV4 Дата публикации: 31.08.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 106,5 тыс. км Цена: 989 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2362 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роза Телефон:

Описание

2.4 AT Long КПП- классический автомат, мультируль, Камера заднего вида/видео/Navi/USB/AUX, монитор, складывающиеся эл.зеркала, автозапуск, 2х зонный климат, ESP, EBD, DAC-система помощи при спуске, 10 подушек безопасности, салон ткань-не курящий, полочка/сетка в багажнике, R17 всесезонная- практически новая, 2 ключа, ПТС оригинальный, 3 владелец. Все т/о по регламенту, на сегодня без вложений, в отличном состоянии. JTMBD31V505277125