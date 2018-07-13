Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2012

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 148 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Усилитель рулевого управления: электро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю Тойота рав4 2012 в хорошем состоянии не битая не крашеная,я вторая хозяйка ездила аккуратно работа дом, меняла расходники каждые 10т.Бампер и половина капота в бронепленке от камней досталось от предыдущей хозяйки.Маленький налог за 148л.с, резина всесезонка.
-Климат контроль
-Кожаный салон
-Бесключевой доступ
-2ключа
-Автозапуск
-Оригинал ПТС

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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