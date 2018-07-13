Toyota RAV4 Дата публикации: 16.07.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2012 Пробег: 85 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 148 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Усилитель рулевого управления: электро А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю Тойота рав4 2012 в хорошем состоянии не битая не крашеная,я вторая хозяйка ездила аккуратно работа дом, меняла расходники каждые 10т.Бампер и половина капота в бронепленке от камней досталось от предыдущей хозяйки.Маленький налог за 148л.с, резина всесезонка.

-Климат контроль

-Кожаный салон

-Бесключевой доступ

-2ключа

-Автозапуск

-Оригинал ПТС