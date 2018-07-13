Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2012
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 148 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Усилитель рулевого управления: электро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю Тойота рав4 2012 в хорошем состоянии не битая не крашеная,я вторая хозяйка ездила аккуратно работа дом, меняла расходники каждые 10т.Бампер и половина капота в бронепленке от камней досталось от предыдущей хозяйки.Маленький налог за 148л.с, резина всесезонка.
-Климат контроль
-Кожаный салон
-Бесключевой доступ
-2ключа
-Автозапуск
-Оригинал ПТС
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.