Toyota RAV4 Дата публикации: 9.05.18 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 67,859 тыс. км Цена: 1665 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Аксай, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.

Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.

Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.

КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.

электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти; брызговики передние и задние; рейлинги на крыше; элементы передней панели с отделкой кожей; иммобилайзер; галогенные фары ближнего и дальнего света; сдвижной центральный подлокотник; электроусилитель рулевого управления (EPS); центральный замок с дистанционным управлением; датчик света; датчик дождя; сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения; молдинг на нижней части переднего и заднего бампера; обивка сидений тканью; складываемый задний подлокотник; Антиблокировочная система (ABS); Круиз-контроль; система распределения тормозного усилия (EBD); 2-х зонный климат-контроль; передние и задние электростеклоподъемники; Аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками; усилитель экстренного торможения (BAS); антипробуксовочная система (TRC); Коммуникационная система Blueooh; 7” цветной LCD дисплей на центральной консоли; Камера заднего вида со статичными линиями разметки; мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой; датчики давления в шинах; мультимедийная система Toyoa Touch 2 с функцией прокрутки меню “Flick funcion”; система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”; система курсовой устойчивости (VSC+); светодиодные дневные ходовые огни; регулировка рулевой колонки по вылету и наклону; дополнительный отопитель салона; система стабилизации прицепа (TSC); система помощи при подъеме по склону (HAC); обогрев рулевого колеса; омыватель фар; система помощи при спуске по склону (DAC); система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home"; шины 225/65 R17; фронтальные подушки безопасности; боковые подушки безопасности; передние противотуманные фары; интегрированная система активного управления IDDS; электронная имитация блокировки межколесного дифференциала; шторки безопасности для всех рядов сидений; коленная подушка безопасности водителя; аудио разъем (AUX); боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания; электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида; USB разъем; светодиодные задние фонари; электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей; электроподогрев лобового стекла; Легкосплавные колесные диски; обогрев форсунок стеклоомывателя; неполноразмерное запасное колесо (докатка); комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений; цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2''; обогрев передних сидений; складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40; подсветка в зоне ног водителя и переднего пасажира. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.