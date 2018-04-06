Toyota RAV4 Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 155 тыс. км Цена: 769 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Максимальная комплектация. Японская сборка. Без ключевой доступ, запуск с кнопки, бежевая кожа в отличном состоянии, электро сиденья с подогревом, помощь при спуске и подъёме, круиз контроль,установлена железная защита двигателя, датчик света и дождя, обогрев сидений, вибро- шумо изоляция, ксенон,пороги, рейлинги и т. д, замена масла в коробке и в движке менялась недавно, все фильтра все менялось,движок в идеале, коробка полноценный автомат (не вариатор как в следующих моделях). Недавно прочистили форсунки,поменяли фильтра ,свечи, ГРМ, ролики, помпу, произведена химчистка салона и т. д! 4.03.18 поменяли масло в раздатке и редукторе, поставили новый аккумулятор . ПТС оригинал, машина не в залоге, не в кредите! Торг, обмен не интересен