Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 769 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация. Японская сборка. Без ключевой доступ, запуск с кнопки, бежевая кожа в отличном состоянии, электро сиденья с подогревом, помощь при спуске и подъёме, круиз контроль,установлена железная защита двигателя, датчик света и дождя, обогрев сидений, вибро- шумо изоляция, ксенон,пороги, рейлинги и т. д, замена масла в коробке и в движке менялась недавно, все фильтра все менялось,движок в идеале, коробка полноценный автомат (не вариатор как в следующих моделях). Недавно прочистили форсунки,поменяли фильтра ,свечи, ГРМ, ролики, помпу, произведена химчистка салона и т. д! 4.03.18 поменяли масло в раздатке и редукторе, поставили новый аккумулятор . ПТС оригинал, машина не в залоге, не в кредите! Торг, обмен не интересен

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota RAV4

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 330 тыс. км.
Краснодарский край, Гулькевичи

326 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1300 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 149 тыс. км.
Краснодарский край, Динская

720 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota RAV4

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

750 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

745 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 107,2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале