Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 330 тыс. км

Цена: 326 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Эксклюзивный автомобиль. Машина в хорошем полностью рабочем состоянии. Полностью обслужена. Все вопросы по телефону. Есть косячки, на них хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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