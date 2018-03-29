Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 330 тыс. км
Цена: 326 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Гулькевичи, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Эксклюзивный автомобиль. Машина в хорошем полностью рабочем состоянии. Полностью обслужена. Все вопросы по телефону. Есть косячки, на них хороший торг.
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