Toyota RAV4 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 330 тыс. км Цена: 326 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Эксклюзивный автомобиль. Машина в хорошем полностью рабочем состоянии. Полностью обслужена. Все вопросы по телефону. Есть косячки, на них хороший торг.