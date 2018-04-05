Toyota RAV4 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 149 тыс. км Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Синий Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Авто в хорошем состоянии, в салоне не курили, пробег реальный, ходовая,двигатель в порядке. Подробности по телефону.