Toyota RAV4

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 149 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Авто в хорошем состоянии, в салоне не курили, пробег реальный, ходовая,двигатель в порядке. Подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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