Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 149 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Юрий
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Авто в хорошем состоянии, в салоне не курили, пробег реальный, ходовая,двигатель в порядке. Подробности по телефону.
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