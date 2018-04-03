Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Игорь
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Описание
Отличный автомобиль для семьи. Я владелец данного авто с 20011 года. нареканий по авто нет (мелкий ремонт по замене расходников не считается). Продаю в связи с приобретением другого авто. Торг у капота.
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