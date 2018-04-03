Toyota RAV4 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 186 тыс. км Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Отличный автомобиль для семьи. Я владелец данного авто с 20011 года. нареканий по авто нет (мелкий ремонт по замене расходников не считается). Продаю в связи с приобретением другого авто. Торг у капота.