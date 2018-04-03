Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Отличный автомобиль для семьи. Я владелец данного авто с 20011 года. нареканий по авто нет (мелкий ремонт по замене расходников не считается). Продаю в связи с приобретением другого авто. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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