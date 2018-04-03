Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 59 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
2л 146 л/с АКПП, бортовой компьютер, ксенон, противотуманки, омыватели фар в/д, климат-контроль 2-зонный, тканевый салон, подогрев сидений, монитор, камера заднего вида, Bluetooth, CD. Покупался в Тойота Центре в Краснодаре за наличный расчёт (договор к/п, чеки). Полностью обслужен. ПТС оригинал. Все ключи.
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