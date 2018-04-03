Toyota RAV4 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 59 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

2л 146 л/с АКПП, бортовой компьютер, ксенон, противотуманки, омыватели фар в/д, климат-контроль 2-зонный, тканевый салон, подогрев сидений, монитор, камера заднего вида, Bluetooth, CD. Покупался в Тойота Центре в Краснодаре за наличный расчёт (договор к/п, чеки). Полностью обслужен. ПТС оригинал. Все ключи.