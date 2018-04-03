Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 59 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

2л 146 л/с АКПП, бортовой компьютер, ксенон, противотуманки, омыватели фар в/д, климат-контроль 2-зонный, тканевый салон, подогрев сидений, монитор, камера заднего вида, Bluetooth, CD. Покупался в Тойота Центре в Краснодаре за наличный расчёт (договор к/п, чеки). Полностью обслужен. ПТС оригинал. Все ключи.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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