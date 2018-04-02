Toyota RAV4 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 40 тыс. км Цена: 1370 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, один хозяин (девушка). Комплектация «Элеганс».

Складываемые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом. Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти. Обивка сидений кожей. Электроприводводительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях. Поддержка поясницы водителя с электроприводом. Запуск двигателя нажатием кнопки. Защита Картера. Сигнализация SMART с автозапуском. Комплект зимней резины Pirelli. Новый аккумулятор.

Обслуживалась у официального дилера. Сервисная книжка со всеми отметками и пробегом.