Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 1370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, один хозяин (девушка). Комплектация «Элеганс».
Складываемые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом. Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти. Обивка сидений кожей. Электроприводводительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях. Поддержка поясницы водителя с электроприводом. Запуск двигателя нажатием кнопки. Защита Картера. Сигнализация SMART с автозапуском. Комплект зимней резины Pirelli. Новый аккумулятор.
Обслуживалась у официального дилера. Сервисная книжка со всеми отметками и пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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