Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 1370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, один хозяин (девушка). Комплектация «Элеганс».
Складываемые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом. Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти. Обивка сидений кожей. Электроприводводительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях. Поддержка поясницы водителя с электроприводом. Запуск двигателя нажатием кнопки. Защита Картера. Сигнализация SMART с автозапуском. Комплект зимней резины Pirelli. Новый аккумулятор.
Обслуживалась у официального дилера. Сервисная книжка со всеми отметками и пробегом.
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