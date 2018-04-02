Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 1375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. ПТС оригинальный. Без каких- либо ДТП, кузовного ремонта и подкрашиваний. Все детали в заводской краске, включая бамперы. Приобретал лично в Тойота Центр Кубань в отделе авто с пробегом за наличный расчет (чеки и ДКП могу предоставить покупателю). По ПТС я второй собственник. Первый тоже из Краснодара. Все ТО только в дилерских центрах Тойота (сервисная книжка, чеки, заказ- наряды). Недавно сделал большое ТО-80 с заменой всех технических жидкостей, включая систему полного привода больше чем на 20 тр. Находится на заводской гарантии до середины июля 2018 года.
Стоит новая летняя резина Нокиан Хакка. Хорошая комплектация с электроприводом багажника. Весь перед забронирован пленкой.
- камера заднего вида
- ксеноновые фары
- электропривод багажника
- парктроник
- кожаный мультируль
- система громкой связи
- тонировка
- и т. д.
АКПП - обычный 6 ст. автомат. Расход дизеля в Краснодаре не превышает 10 л. Производитель - Япония. Никаких нареканий в технической части. Нет и кузовных повреждений, кроме самых незначительных. Оригинальное лобовое стекло. Автомобиль продаю лично, без проблем поеду на диагностику к любому официальному дилеру и в ГИБДД.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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