Toyota RAV4 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 87 тыс. км Цена: 1375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. ПТС оригинальный. Без каких- либо ДТП, кузовного ремонта и подкрашиваний. Все детали в заводской краске, включая бамперы. Приобретал лично в Тойота Центр Кубань в отделе авто с пробегом за наличный расчет (чеки и ДКП могу предоставить покупателю). По ПТС я второй собственник. Первый тоже из Краснодара. Все ТО только в дилерских центрах Тойота (сервисная книжка, чеки, заказ- наряды). Недавно сделал большое ТО-80 с заменой всех технических жидкостей, включая систему полного привода больше чем на 20 тр. Находится на заводской гарантии до середины июля 2018 года.

Стоит новая летняя резина Нокиан Хакка. Хорошая комплектация с электроприводом багажника. Весь перед забронирован пленкой.

- камера заднего вида

- ксеноновые фары

- электропривод багажника

- парктроник

- кожаный мультируль

- система громкой связи

- тонировка

- и т. д.

АКПП - обычный 6 ст. автомат. Расход дизеля в Краснодаре не превышает 10 л. Производитель - Япония. Никаких нареканий в технической части. Нет и кузовных повреждений, кроме самых незначительных. Оригинальное лобовое стекло. Автомобиль продаю лично, без проблем поеду на диагностику к любому официальному дилеру и в ГИБДД.