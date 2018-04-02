Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 1375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии. ПТС оригинальный. Без каких- либо ДТП, кузовного ремонта и подкрашиваний. Все детали в заводской краске, включая бамперы. Приобретал лично в Тойота Центр Кубань в отделе авто с пробегом за наличный расчет (чеки и ДКП могу предоставить покупателю). По ПТС я второй собственник. Первый тоже из Краснодара. Все ТО только в дилерских центрах Тойота (сервисная книжка, чеки, заказ- наряды). Недавно сделал большое ТО-80 с заменой всех технических жидкостей, включая систему полного привода больше чем на 20 тр. Находится на заводской гарантии до середины июля 2018 года.
Стоит новая летняя резина Нокиан Хакка. Хорошая комплектация с электроприводом багажника. Весь перед забронирован пленкой.
- камера заднего вида
- ксеноновые фары
- электропривод багажника
- парктроник
- кожаный мультируль
- система громкой связи
- тонировка
- и т. д.
АКПП - обычный 6 ст. автомат. Расход дизеля в Краснодаре не превышает 10 л. Производитель - Япония. Никаких нареканий в технической части. Нет и кузовных повреждений, кроме самых незначительных. Оригинальное лобовое стекло. Автомобиль продаю лично, без проблем поеду на диагностику к любому официальному дилеру и в ГИБДД.
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