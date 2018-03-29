Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Артем
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Описание
Машина в отличном состоянии. Без каких-либо вложений. Масла, фильтра, ходовая вся меняные 1000 км назад. Я собственник. От машины не избавляюсь. Рассмотрю варианты обмена до 200 т. р. Желательно Калину, Приору, Гранту. С ценой я не грублю и просьба при обмене с ценой без фанатизма, в ценах ориентируюсь.
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