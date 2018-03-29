Toyota RAV4 Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 1 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Без каких-либо вложений. Масла, фильтра, ходовая вся меняные 1000 км назад. Я собственник. От машины не избавляюсь. Рассмотрю варианты обмена до 200 т. р. Желательно Калину, Приору, Гранту. С ценой я не грублю и просьба при обмене с ценой без фанатизма, в ценах ориентируюсь.