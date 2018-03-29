Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 1 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Без каких-либо вложений. Масла, фильтра, ходовая вся меняные 1000 км назад. Я собственник. От машины не избавляюсь. Рассмотрю варианты обмена до 200 т. р. Желательно Калину, Приору, Гранту. С ценой я не грублю и просьба при обмене с ценой без фанатизма, в ценах ориентируюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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