Toyota RAV4 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 52 тыс. км Цена: 1320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Toyota Rav4 V-2000cм3, 146л.с, АКПП. Автомобиль в идеальном состоянии! ПТС оригинальный! Не бит, не крашен 100%! Своевременное ТО. Автомобиль юридически чист (не кредитный, не залоговый). По ПТС честный 2015 г.

Хорошая комплектация:

-Полный привод 4WD!

-Sport-режим

-Легкосплавные колесные диски R-17"

-Датчик света

-Датчик дождя

-Аудиосистема (CD,MP3,AUX)

-Навигация

-Камера заднего вида

-Раздельный климат-контроль

-Криз-контроль

-Управление музыкой на руле

-Электрокорректор фар

-Противотуманные фары

-Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

-Подогрев сидений

-Подогрев лобового стекла

-Подлокотник передних изадних сидений с подстаканником

-Подушки безопасности (12шт.)

-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Электронная система стабилизации курсовой устойчивости(ESC)

-Помощь при спуске (DAC)

-Зеркало заднего вида с автозатемнением

-Дистанционное управление центральным замком

-Три комплекта ключей

-Бортовой компьютер

-Крепление для детских сидений ISOFIX

-Воздуховод задних пассажиров

-Регулировка рулевой колонки в двух плоскостях

-Отделка салона текстиль

-Рулевое колесо и селектор КПП отделано кожей

-Усилитель руля

-Резиновые коврики в салоне.

-Полноразмерное запасное колесо на литом диске.

Осмотр в Краснодаре на КМР. На обмен 1,4 млн. Торг при осмотре!