Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 1320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Toyota Rav4 V-2000cм3, 146л.с, АКПП. Автомобиль в идеальном состоянии! ПТС оригинальный! Не бит, не крашен 100%! Своевременное ТО. Автомобиль юридически чист (не кредитный, не залоговый). По ПТС честный 2015 г.
Хорошая комплектация:
-Полный привод 4WD!
-Sport-режим
-Легкосплавные колесные диски R-17"
-Датчик света
-Датчик дождя
-Аудиосистема (CD,MP3,AUX)
-Навигация
-Камера заднего вида
-Раздельный климат-контроль
-Криз-контроль
-Управление музыкой на руле
-Электрокорректор фар
-Противотуманные фары
-Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
-Подогрев сидений
-Подогрев лобового стекла
-Подлокотник передних изадних сидений с подстаканником
-Подушки безопасности (12шт.)
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-Электронная система стабилизации курсовой устойчивости(ESC)
-Помощь при спуске (DAC)
-Зеркало заднего вида с автозатемнением
-Дистанционное управление центральным замком
-Три комплекта ключей
-Бортовой компьютер
-Крепление для детских сидений ISOFIX
-Воздуховод задних пассажиров
-Регулировка рулевой колонки в двух плоскостях
-Отделка салона текстиль
-Рулевое колесо и селектор КПП отделано кожей
-Усилитель руля
-Резиновые коврики в салоне.
-Полноразмерное запасное колесо на литом диске.
Осмотр в Краснодаре на КМР. На обмен 1,4 млн. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota RAV4

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск

325 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1157 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 115,175 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

935 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota RAV4

Subaru Forester

Подержанная, пробег 52,1 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

1000 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1157 тыс. руб.

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1270 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале