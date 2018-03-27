Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 1320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Toyota Rav4 V-2000cм3, 146л.с, АКПП. Автомобиль в идеальном состоянии! ПТС оригинальный! Не бит, не крашен 100%! Своевременное ТО. Автомобиль юридически чист (не кредитный, не залоговый). По ПТС честный 2015 г.
Хорошая комплектация:
-Полный привод 4WD!
-Sport-режим
-Легкосплавные колесные диски R-17"
-Датчик света
-Датчик дождя
-Аудиосистема (CD,MP3,AUX)
-Навигация
-Камера заднего вида
-Раздельный климат-контроль
-Криз-контроль
-Управление музыкой на руле
-Электрокорректор фар
-Противотуманные фары
-Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
-Подогрев сидений
-Подогрев лобового стекла
-Подлокотник передних изадних сидений с подстаканником
-Подушки безопасности (12шт.)
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-Электронная система стабилизации курсовой устойчивости(ESC)
-Помощь при спуске (DAC)
-Зеркало заднего вида с автозатемнением
-Дистанционное управление центральным замком
-Три комплекта ключей
-Бортовой компьютер
-Крепление для детских сидений ISOFIX
-Воздуховод задних пассажиров
-Регулировка рулевой колонки в двух плоскостях
-Отделка салона текстиль
-Рулевое колесо и селектор КПП отделано кожей
-Усилитель руля
-Резиновые коврики в салоне.
-Полноразмерное запасное колесо на литом диске.
Осмотр в Краснодаре на КМР. На обмен 1,4 млн. Торг при осмотре!
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