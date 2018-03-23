Toyota RAV4 Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 65 тыс. км Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Оксана Валерьевна Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, как новый. Самой-самой полной комплектации. Двигатель 2,5 бензин. Полный привод. 180 л/с. Расход топлива 8,5-9,5 л на 100 км. Автомобиль куплен в сентябре 2014г в г. Краснодар у официального дилера Ключ АВТО Жуковка за наличный расчёт. ТО проводился только там. Очень богатая комплектация: эксклюзивный кожаный терракотовый салон, бесключевой доступ, запуск с кнопки Stop/Start, КПП автомат, литые диски R18, электрорегулировка сидений, подогрев сидений, навигационная система, зеркало с камерой и навигатором, камера заднего вида, помощь при парковке, датчик дождя, датчик света, датчики слепых зон, круиз-контроль, электобогажник, DVD, CD, MP3, USB, аудио-система премиум класса, складывающееся задние сиденья, помощь при спуске, кнопка ECO MODE, кнопка SPORT, защита картера, 2-х зонный климат-контроль, ксеноновые фары, парктроники передние и задние, система омывателя ветрового стекла с подогревом, электрозеркала с подогревом, пакет внутреннего освещения, дефлекторы, тонировка, рейлинги. Цвет белый жемчуг. Дополнительно установлен фаркоп. В подарок зимняя шипованная резина с литыми дисками и летние фирменные коврики для сухой погоды.