Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Оксана Валерьевна

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, как новый. Самой-самой полной комплектации. Двигатель 2,5 бензин. Полный привод. 180 л/с. Расход топлива 8,5-9,5 л на 100 км. Автомобиль куплен в сентябре 2014г в г. Краснодар у официального дилера Ключ АВТО Жуковка за наличный расчёт. ТО проводился только там. Очень богатая комплектация: эксклюзивный кожаный терракотовый салон, бесключевой доступ, запуск с кнопки Stop/Start, КПП автомат, литые диски R18, электрорегулировка сидений, подогрев сидений, навигационная система, зеркало с камерой и навигатором, камера заднего вида, помощь при парковке, датчик дождя, датчик света, датчики слепых зон, круиз-контроль, электобогажник, DVD, CD, MP3, USB, аудио-система премиум класса, складывающееся задние сиденья, помощь при спуске, кнопка ECO MODE, кнопка SPORT, защита картера, 2-х зонный климат-контроль, ксеноновые фары, парктроники передние и задние, система омывателя ветрового стекла с подогревом, электрозеркала с подогревом, пакет внутреннего освещения, дефлекторы, тонировка, рейлинги. Цвет белый жемчуг. Дополнительно установлен фаркоп. В подарок зимняя шипованная резина с литыми дисками и летние фирменные коврики для сухой погоды.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota RAV4

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 138,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

690 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 26,58 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1520 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 67,505 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1800 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota RAV4

Honda CR-V

Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Каневская

1200 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 65 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1230 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале