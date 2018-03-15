Toyota RAV4 Дата публикации: 18.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 176,526 тыс. км Цена: 774 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Аксай, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.

Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.

Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.

КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.

Комплектация - противотуманные фары, омыватель фар,легкосплавные колесные диски, тканевый салон, раздельный климат контроль с охлаждаемым "перчаточным отделением", магнитола AM/FM/CD/MP3-ченджер (6CD) с управлением на руле, 6 динамков, мультифункциональный дисплей, 4 электростеклоподъемника, руль и рычаг КП с кожаной отделкой, интегрированые в солнечные козырьки зеркала с подсветкой,система освещения (Illuminaed Enry Sysem), брызговики только задние,7 подушек безопасности:(фронтальные, боковые, шторки безопасности, коленная для водителя),антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS),антипробуксовочная система (TRC), система курсовой устойчивости (VSC+(VSC-EPS-4WD)), система помощи при подъеме по склону (HAC)иммобилайзер, Д/У центральный замок, регулировка руля по наклону и вылету, складывающиеся задний ряд сидений (60:40), подогрев передних сидений, регулировка задних сидений в продольном направлении, боковые зеркала в цвет кузова, складывающиеся (с электроприводом и подогревом). КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.