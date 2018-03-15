Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 176,526 тыс. км
Цена: 774 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Аксай, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7 (863) 309-14-24
Описание
Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
Комплектация - противотуманные фары, омыватель фар,легкосплавные колесные диски, тканевый салон, раздельный климат контроль с охлаждаемым "перчаточным отделением", магнитола AM/FM/CD/MP3-ченджер (6CD) с управлением на руле, 6 динамков, мультифункциональный дисплей, 4 электростеклоподъемника, руль и рычаг КП с кожаной отделкой, интегрированые в солнечные козырьки зеркала с подсветкой,система освещения (Illuminaed Enry Sysem), брызговики только задние,7 подушек безопасности:(фронтальные, боковые, шторки безопасности, коленная для водителя),антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS),антипробуксовочная система (TRC), система курсовой устойчивости (VSC+(VSC-EPS-4WD)), система помощи при подъеме по склону (HAC)иммобилайзер, Д/У центральный замок, регулировка руля по наклону и вылету, складывающиеся задний ряд сидений (60:40), подогрев передних сидений, регулировка задних сидений в продольном направлении, боковые зеркала в цвет кузова, складывающиеся (с электроприводом и подогревом). КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
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