Toyota RAV4 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 55 тыс. км Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля. Пробег реальный подтверждён документами. Вторая машина в семье, ездит жена, ездит мало. Я второй хозяин, ПТС оригинал, две записи. Мотор, коробка шепчет, ничего не стучит не грюкает. Резина ещё заводская ,её состояние видно на фото.Лобовое стекло родное. Запаска, домкрат ни разу не доставались со своих мест. Многофункциональная мультимедийная система, где есть всё.