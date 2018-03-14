Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Описание
Состояние нового автомобиля. Пробег реальный подтверждён документами. Вторая машина в семье, ездит жена, ездит мало. Я второй хозяин, ПТС оригинал, две записи. Мотор, коробка шепчет, ничего не стучит не грюкает. Резина ещё заводская ,её состояние видно на фото.Лобовое стекло родное. Запаска, домкрат ни разу не доставались со своих мест. Многофункциональная мультимедийная система, где есть всё.
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