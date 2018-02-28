Toyota RAV4 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 337 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Данил Телефон:

Описание

Надёжный японский джип. Честный полный привод, автомат, левый руль!

Стеклоподъемники, сигнализация, электро корректировка фар, ГУР, водительский airbag. Салон в хорошем состоянии, не затёртый, всё горит, крутится, включается, работает! Расширители арок, дорогие красивые колёса, резина Toyo Open Country.

Комплектация без кондиционера! Мотор, коробка, ходовая часть в идеале.

Торг у капота! Возможен обмен: Субару или Тойота (только с Вашей доплатой).