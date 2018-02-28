Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 337 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Данил

Телефон:

Описание

Надёжный японский джип. Честный полный привод, автомат, левый руль!
Стеклоподъемники, сигнализация, электро корректировка фар, ГУР, водительский airbag. Салон в хорошем состоянии, не затёртый, всё горит, крутится, включается, работает! Расширители арок, дорогие красивые колёса, резина Toyo Open Country.
Комплектация без кондиционера! Мотор, коробка, ходовая часть в идеале.
Торг у капота! Возможен обмен: Субару или Тойота (только с Вашей доплатой).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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