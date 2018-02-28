Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 337 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Данил
Описание
Надёжный японский джип. Честный полный привод, автомат, левый руль!
Стеклоподъемники, сигнализация, электро корректировка фар, ГУР, водительский airbag. Салон в хорошем состоянии, не затёртый, всё горит, крутится, включается, работает! Расширители арок, дорогие красивые колёса, резина Toyo Open Country.
Комплектация без кондиционера! Мотор, коробка, ходовая часть в идеале.
Торг у капота! Возможен обмен: Субару или Тойота (только с Вашей доплатой).
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