Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Есть незначительные недочеты по кузову, а так машина хорошая, вопросы по телефону. На механике. Пока не продана интересующая меня машина отдам за 420.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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