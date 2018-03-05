Toyota RAV4 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 230 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Есть незначительные недочеты по кузову, а так машина хорошая, вопросы по телефону. На механике. Пока не продана интересующая меня машина отдам за 420.