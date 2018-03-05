Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Есть незначительные недочеты по кузову, а так машина хорошая, вопросы по телефону. На механике. Пока не продана интересующая меня машина отдам за 420.
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